Происшествия 06 июня 2023, 23:12 Крупнейший металлургический комбинат Украины приостановил работу из-за подрыва Каховской ГЭС Комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил выплавку стали из-за подрыва Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупнейший украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая Криворожсталь) приостановил выплавку стали из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети.

Комбинат уже ограничил потребление воды, а также поставил на паузу большинство процессов металлургического производства.

Реклама

«Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена», — сказано в сообщении компании.

Сейчас работают доменное и коксохимическое производство. Действует горно-обогатительный комбинат.

В Голой Пристани Херсонкой области тем временем ухудшилась ситуация из-за разрушения Каховской ГЭС. Многих местных жителей властям пришлось уговаривать на эвакуацию, так как они не верят, что «вода может подняться до крыш домов и даже выше».