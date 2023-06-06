Спецоперация 06 июня 2023, 16:43 Шойгу указал на цель ВСУ в подрыве плотины Каховской ГЭС Министр обороны Шойгу: ВСУ перебросили силы от Херсона для наступления после подрыва ГЭС РИА «Новости»

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Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции стал частью плана масштабной диверсии киевского режима, который столкнулся с поражением в ходе первых попыток контрнаступления. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он пояснил, что после понесенных потерь командование ВСУ перебросило силы с Херсонского направления в районы наступательных действий. Чтобы сохранить контроль в этой части региона, украинские боевики приняли решение его затопить, чтобы проще оборонять.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия», — заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что украинские войска уже начали выстраивать оборонные позиции на правом берегу Днепра. Чтобы еще сильнее ухудшить ситуацию, киевские власти приказали увеличить объемы сброса воды с Днепропетровской гидроэлектростанции, чтобы еще сильнее затопить территорию.

Шойгу заявил, что после трех дней неудачного контрнаступления украинские войска потеряли более 3,5 тысячи военнослужащих, а также большое количество боевой техники, в том числе полученной от западных стран.

Он отметил, что войска противника совершили несколько провальных попыток перейти в атаку сразу по нескольким направлениям, но везде встретили жесткий отпор со стороны российских военных, которые проявили мужество и героизм.