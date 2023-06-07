Мир 07 июня 2023, 01:30 Украина готовилась к подрыву Каховской ГЭС еще в 2022 году — СМИ WP: власти Украины планировали подрыв Каховской ГЭС и проводили испытания РИА «Новости»

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Украинские власти давно вынашивали планы взрыва Каховской ГЭС и даже проводили соответствующие «испытания». Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

Согласно статье, которую опубликовали в декабре 2022 года, генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук поделился подробностями «испытательных» ударов по дамбе. Украинские военные стреляли по шлюзам из HIMARS, чтобы посмотреть, сможет ли вода подняться на нужный уровень, чтобы препятствовать российским переправам.

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«Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины Испытание прошло успешно», — указано в публикации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что совершенный киевским режимом теракт на Каховской гидроэлектростанции приведет к серьезным и долгим последствиям для экологии.

После повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции затопило три населенных пункта, которые входят в Новокаховский городской округ. Из прибрежных районов эвакуировали 900 местных жителей.