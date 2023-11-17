Важное 17 ноября 2023, 08:31 Людей под завалами рухнувшего дома в Астрахани не осталось МЧС: всех жильцов извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Астрахани

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Людей под завалами рухнувшей части дома в Астрахани не осталось. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Согласно списку учета жильцов все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», — констатировали в ведомстве.

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Сейчас спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции.

Два подъезда пятиэтажки на площади Вокзальной в Астрахани обрушились накануне вечером. Из здания вывели более 200 человек. Погибла 84-летняя пенсионерка, которая не успела эвакуироваться. По факту случившегося немедленно возбудили уголовное дело по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Версию со взрывом газа быстро исключили. Есть предположение, что причиной разрушения фундамента стали канализационные воды. Перед ЧП по стене дома пошла трещина.

Для жильцов открыли три пункта временного размещения.

В Астрахани действует режим ЧС.