Происшествия 16 ноября 2023, 18:53 Названа одна из возможных причин обрушения дома в Астрахани Shot: причиной обрушения дома в Астрахани могло быть повреждение фундамента Телеканал «360»

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Канализационные воды могли способствовать разрушению фундамента и обрушению жилого дома в Астрахани. Об этом Telegram-каналу Shot заявил источник в экстренных службах.

Дом построили в 1962 году, из-за обрушения пострадали около 20 квартир. По данным МЧС, из здания эвакуировали 213 жителей, в том числе 37 детей. Очевидцы заметили трещину в фасаде дома и обратились за помощью к спасателям. До того, как на место прибыли экстренные службы, в пятиэтажном здании обрушились два подъезда.

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Сотрудники МЧС развернули три пункта временного размещения, на место происшествия приехали пожарно-спасательные подразделения. Видео с места ЧП опубликовали в Сети.

Губернатор Астраханской области Олег Князев исключил версию о том, что дом обрушился из-за взрыва газа.

Прокуратура начала проверку ЧП, к обрушенному зданию выехал прокурор региона Сергей Форст. Сотрудники прокуратуры изучат обеспечение безопасных условий проживания.