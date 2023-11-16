16 ноября 2023, 18:53
Названа одна из возможных причин обрушения дома в Астрахани
Shot: причиной обрушения дома в Астрахани могло быть повреждение фундамента
Канализационные воды могли способствовать разрушению фундамента и обрушению жилого дома в Астрахани. Об этом Telegram-каналу Shot заявил источник в экстренных службах.
Дом построили в 1962 году, из-за обрушения пострадали около 20 квартир. По данным МЧС, из здания эвакуировали 213 жителей, в том числе 37 детей. Очевидцы заметили трещину в фасаде дома и обратились за помощью к спасателям. До того, как на место прибыли экстренные службы, в пятиэтажном здании обрушились два подъезда.
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Сотрудники МЧС развернули три пункта временного размещения, на место происшествия приехали пожарно-спасательные подразделения. Видео с места ЧП опубликовали в Сети.
Губернатор Астраханской области Олег Князев исключил версию о том, что дом обрушился из-за взрыва газа.
Прокуратура начала проверку ЧП, к обрушенному зданию выехал прокурор региона Сергей Форст. Сотрудники прокуратуры изучат обеспечение безопасных условий проживания.
Обрушение дома в Астрахани
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