Происшествия 16 ноября 2023, 19:20 Власти исключили взрыв газа при обрушении части дома в Астрахани Власти Астраханской области исключили взрыв газа при обрушении части дома Телеканал «360»

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По предварительным данным, при обрушении части дома в Астрахани взрыва газа не было. Об этом рассказал председатель правительства Астраханской области Олег Князев, сообщили в инфоштабе.

По его словам, произошло обрушение конструкций здания. Говорить о точной причине ЧП можно будет после разбора завалов, подчеркнул Князев.

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«Это не взрыв газа», — сказал он.

Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов экстренно выехал на Привокзальную площадь, где обрушилась часть дома. Из здания вывели на улицу более 200 человек, среди них — 37 детей.

Для жильцов дома организовали пункты временного размещения. Людей обеспечили горячей едой и водой. Причиной случившегося могла стать подземная река, предположили местные жители в соцсетях.