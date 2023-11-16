Происшествия 16 ноября 2023, 20:58 Глава СК Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить дело из-за ЧП в Астрахани Телеканал «360»

Читать 360tv в

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело из-за частичного обрушения дома в Астрахани. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В город также направили следователей-криминалистов и сотрудников судебно-экспертного центра СК РФ. Они окажут помощь в установлении всех обстоятельств ЧП.

Реклама

Часть дома обрушилась в Астрахани вечером 16 ноября. Из здания вывели более 200 человек. В трех местных школах открыли пункты временного размещения.

На месте случившегося работаю спасатели, в том числе кинологи. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате ЧП несколько человек пропали без вести. Также погибла 84-летняя пенсионерка.

Власти Астраханской области опровергли версию взрыва газа в доме. Жильцы предположили, что ЧП может быть связано с перепланировкой.