Происшествия 26 апреля 2023, 15:55 Ликвидацию пожаров в поселках на Урале подтвердили в МЧС России МЧС: в Свердловской области потушили все пожары в населенных пунктах, кроме поселка Сосьва Пресс-служба МЧС

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Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва Свердловской области, остальные пожары ликвидированы», — уточнили в ведомстве.

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всем необходимым погорельцев из Свердловской области. В ходе телефонного разговора с губернатором региона Евгением Куйвашевым глава государства поручил предоставить жилье потерявшим крышу над головой. Крова лишились более 600 жителей.

Всего в Свердловской области огонь уничтожил 178 строений, из них 134 — жилые дома. Пожар начался на пилораме в поселке Прогресс городского округа Первоуральска и распространился на 1500 квадратных метров. Замминистра МЧС Илья Денисов прибыл на место пожаров в Свердловскую область.