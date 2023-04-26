Происшествия 26 апреля 2023, 08:56 Замминистра МЧС прибыл на место пожаров в Свердловскую область МЧС: замминистра Денисов прибыл в Свердловскую область для координации ликвидации пожаров Пресс-служба МЧС

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Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область. Она возьмет на себя координацию работ, связанную с ликвидацией масштабного возгорания и оказанием помощи пострадавшим жителям. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«На данный момент в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы», — уточнили в МЧС России.

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Более 380 спасателей и 112 единиц техники задействовали в работах по ликвидации возгораний.

Ранее пожарные локализовали огонь в сгоревшем поселке на территории Свердловской области. В населенном пункте Сосьва огонь распространился на площади девяти тысяч квадратных метров. Спасателям удалось защитить от огня 1,2 тысячи домов.

В другом поселке — Таежном — возгорание локализовали на площади 2,7 тысячи квадратных метров и спасли 79 домов.