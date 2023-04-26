Власть 26 апреля 2023, 14:16 Путин поручил обеспечить всем необходимым погорельцев из Свердловской области Путин поручил главе Свердловской области Куйвашеву помочь пострадавшим от пожаров

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Пострадавшие от крупных пожаров жители населенных пунктов Свердловской области получат всю необходимую помощь. Такое поручение президент России Владимир Путин дал губернатору региона Евгению Куйвашеву. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

Он подчеркнул, что глава государства получил полные и развернутые доклады от МЧС по ситуации с пожарами в населенных пунктах на Урале.

«Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах», — заявил Песков.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора с губернатором Куйвашевым российский лидер поручил предоставить все необходимое пострадавшим и обеспечить потерявших крышу над головой жильем.

«Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которое запланировано на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи», — добавил представитель Кремля

Крупные пожары охватили населенные пункты Свердловской области в минувший вторник, 25 апреля. Огонь полыхал сразу в шести населенных пунктов.

За сутки в регионе сгорели 140 жилых домов и 55 зданий. Без крыши над головой остались более 600 тысяч человек. В огне погиб житель поселка Сосьва. Губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров.