26 апреля 2023, 14:16
Путин поручил обеспечить всем необходимым погорельцев из Свердловской области
Путин поручил главе Свердловской области Куйвашеву помочь пострадавшим от пожаров
Пострадавшие от крупных пожаров жители населенных пунктов Свердловской области получат всю необходимую помощь. Такое поручение президент России Владимир Путин дал губернатору региона Евгению Куйвашеву. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.
Он подчеркнул, что глава государства получил полные и развернутые доклады от МЧС по ситуации с пожарами в населенных пунктах на Урале.
«Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах», — заявил Песков.
Он добавил, что в ходе телефонного разговора с губернатором Куйвашевым российский лидер поручил предоставить все необходимое пострадавшим и обеспечить потерявших крышу над головой жильем.
«Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которое запланировано на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи», — добавил представитель Кремля
Крупные пожары охватили населенные пункты Свердловской области в минувший вторник, 25 апреля. Огонь полыхал сразу в шести населенных пунктов.
За сутки в регионе сгорели 140 жилых домов и 55 зданий. Без крыши над головой остались более 600 тысяч человек. В огне погиб житель поселка Сосьва. Губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров.
Пожары
Владимир Путин
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