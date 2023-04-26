Происшествия 26 апреля 2023, 14:01 Пламя халатности. Пожар на Урале лишил крова более 600 человек Причиной пожара в Свердловской области стала искра на пилораме Пресс-служба МЧС

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Вечером 25 апреля на Урале произошел большой пожар. Он начался с пилорамы и за ночь лишил крыши над головой более 600 человек. Жители утверждают, что давно говорили властям о безответственности хозяев местных лесопилок. Однако администрация предпочитала не замечать нарушений. Теперь погорельцам будут помогать всем миром, а следователи уже выясняют, кто виновен в случившемся.

Сожженные дома

Свердловская область 25 апреля стала эпицентром крупного пожара. Огонь вспыхнул на пилораме в поселке Прогресс городского округа Первоуральска и распространился на 1500 квадратных метров. Причиной ЧП стало возгорание отходов деревопроизводства.

Скоро пламя перекинулось на жилые дома — площадь пожара разрослась до четырех тысяч квадратных метров. Происшествию присвоили третий ранг сложности. МЧС бросило на тушение более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Замминистра МЧС России Илья Денисов прибыл в зону бедствия вместе с оперативной группой для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим. К утру 26 апреля огонь локализовали на площади 9000 квадратных метров. Для местных жителей приготовили пункт временного размещения.

При пожаре погиб один человек

Помимо Прогресса, огонь распространился еще на пять населенных пунктов: Сосьву, Висим, Таежный, Неустроева и Карпинск. Сгорело 140 домов и 55 построек, крыши над головой лишились 659 человек, включая 148 детей. От огня удалось спасти более тысячи домов.

Один человек из поселка Сосьва, где жители лишились 108 домов, погиб при пожаре. Его тело нашли спасатели, когда разгребали завалы сгоревшего дома. Местные паблики сообщили, что накануне мужчина отпраздновал 62-летие.

Также известно, что сейчас спасатели заняты поисками 89-летней женщины — пенсионерка пропала без вести, а ее дом полностью сгорел. Из-за спешки при эвакуации соседи не уследили за старушкой и не знают, смогла ли она спастись. Родственники ждут, когда остынет пепелище, чтобы разгрести завалы.

Из-за ЧП эвакуировали более 200 осужденных, больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Возле лечебно-исправительного учреждения ФСИН огонь перекинулся на склад леса, сгорел хирургический корпус. Сотрудники ЛИУ-23 попытались сами загасить пламя, позже им на помощь пришли пожарные.

Владелец пилорамы сбежал

Следственный комитет по Свердловской области завел два уголовных дела по факту пожара по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». На месте уже работает группа опытных следователей-криминалистов.

Мамедолиев Натиг Оглы, владелец лесопилки, где начался пожар, сбежал, сообщил Telegram-канал Shot. Где он сейчас — неизвестно.

По предварительной версии, на пилораме резали металл болгаркой. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему поселку.

По данным местных жителей, владельцы пилорам развозили отходы по всей округе и сжигали их. Многочисленные обращения к администрации поселка были бесполезны: там заявляли, что не знают, кто занимается сжиганием отходов.

Погорельцам помогут всем миром

Некоторых погорельцев доставили в Серовскую больницу. Это 15 эвакуированных жителей Сосьвы с хроническими легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременные, сообщил Telegram-канал E1.ru.

Губернатор Евгений Куйвашев ввел в Свердловской области режим повышенной готовности из-за пожаров. Сейчас местные власти решают, как помочь погорельцам. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара.

Люди нуждаются во взрослой и детской одежде в хорошем состоянии, предметах личной гигиены и продуктах длительного хранения, а также в питьевой воде. Можно передавать кухонную посуду, пледы, одеяла, подушки, канцелярские принадлежности. Телефон горячей линии: 8 800 101-51-62 (в том числе в Telegram, WhatsApp и VK).