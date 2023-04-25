Происшествия 25 апреля 2023, 14:03 Пилорама загорелась в Свердловской области МЧС: пожар площадью в 1,5 тысячи квадратных метров начался на пилораме в Первоуральске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожарные Первоуральска приступили к тушению пожара на пилораме на улице Володарского. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале, на территории предприятия загорелись пиломатериалы.

По данным ведомства, общая площадь распространения огня составила 1500 квадратных метров.

Реклама

«В 12:20 поступило сообщение о пожаре по адресу городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского» — говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что есть угроза распространения пламени на жилые дома, которые находятся рядом. Пожарные прилагают все усилия, чтобы не допустить этого.

Для тушения задействовали 22 человека и семь единиц техники. Также на место прибыл пожарный поезд. Данных о погибших и пострадавших пока не поступило.

В Забайкалье локализовали крупный пожар в селе Баляга. Огонь охватил площадь в две тысячи «квадратов».