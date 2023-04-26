Происшествия 26 апреля 2023, 09:59 Экстренные службы подсчитали количество сгоревших в Свердловской области домов ТАСС: почти 660 человек остались без жилья из-за пожаров в поселках Свердловской области Пресс-служба МЧС

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В Свердловской области от массовых пожаров 25 и 26 апреля пострадали шесть населенных пунктов. Без жилья остались почти 660 человек, в том числе 148 детей, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства сказал, что в населенных пунктах Сосьва, Висим, Таежный, Неустроева, Прогресс и Карпинск сгорели 178 построек, из них 134 дома. Жилья лишились 659 человек, включая 148 детей.

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Пожары начались во вторник. МЧС бросило на тушение более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8. В поселке Сосьва, где сгорели 108 домов, объявили режим чрезвычайной ситуации. К утру среды огонь локализовали на площади 9000 квадратных метров. Под завалами нашли одного погибшего.

В зону бедствия приехала оперативная группа под руководством замминистра МЧС России Ильи Денисова. По данным на 08:23, возгорание локализовали во всех населенных пунктах, кроме Карпинска. Тушение осложнило большое количество сухой травы, сильный ветер и удаленность источников воды — специалистам пришлось протянуть магистраль длиной два километра до ближайшей реки. Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило два уголовных дела — о халатности и причинении смерти по неосторожности.