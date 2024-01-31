Происшествия 31 января 2024, 14:39 Кремль не раскрыл новые детали расследования крушения Ил-76 Пресс-секретарь Песков: расследование крушения Ил-76 продолжается Пресс-служба Следственного комитета

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Специалисты выяснят обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Расследование продолжилось, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не располагаю информацией об этапе расследования. Но я могу подтвердить, что расследование продолжается», — сказал он.

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Самолет Ил-76 с 65 военнопленными на обмен потерпел крушение в районе села Яблоново 24 января. Второй борт развернули, и он не пострадал.

Минобороны России заявило, что украинские военные поразили самолет из зенитного ракетного комплекса с территории населенного пункта Липцы Харьковской области.

С места авиакатастрофы изъяли бортовые самописцы и уточнили причину падения — поражающие элементы ракет повредили двигатель и другие конструкции. Стрелявшие использовали для удара западные средства ПВО.