Происшествия 29 января 2024, 12:02 Специалисты получили расшифровку самописцев сбитого Ил-76 Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого ВСУ Ил-76 РИА «Новости»

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Специалисты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, который под Белгородом сбили украинские военные. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Обнаруженные на месте падения Ил-76 черные ящики, бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставили в специальную лабораторию для дальнейшей экспертизы. Их состояние удовлетворительное, данные пригодны для расшифровки.

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«Предварительные данные уже получили. Расшифровка займет около получаса, после чего начнется ее осмысление», — сказал источник.

Украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских боевиков, которых везли на обмен, все они погибли.

Президент России Владимир Путин сообщал, что Украина могла сбить самолет случайно, из-за непонимания принципов работы систем противовоздушной обороны. Он охарактеризовал произошедшее как преступление.