Мир 27 января 2024, 14:16 ГУР Украины подтвердило подлинность списка пленных бойцов ВСУ со сбитого Ил-76 Пресс-служба Следственного комитета

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Опубликованный в Сети список из 65 бойцов ВСУ является достоверным. Подлинность подтвердил Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки при МО Украины. Об этом ГУР сообщило в Facebook*.

По словам представителей штаба, военнослужащих из опубликованного списка планировали обменять 24 января.

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«Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января», — указали в пресс-службе.

Список пленных бойцов ВСУ, которых перевозили в сбитом военном самолете Ил-76, опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян спустя несколько часов после авиакатастрофы. Борт сбили в Белгородской области 24 января, никто из находившихся на борту людей не выжил.

Президент Владимир Путин назвал крушение Ил-76 преступлением. По его словам, ВСУ сбили самолет ракетой ПВО.

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