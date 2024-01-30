Важное 30 января 2024, 14:12 Стало известно, что привело к крушению Ил-76 в Белгородской области Попадание элементов ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области Global Look Press

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Причиной потери управления и крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области стало попадание поражающих элементов ракеты ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«Конструкцию и двигатели самолета повредили поражающие элементы ракеты. Причиной потери управления Ил-76 стало внешнее воздействие», — сообщил источник.

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Украинские боевики сбили самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью 24 января. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен. Все они, а также шесть членов экипажа и трое офицеров Вооруженных сил России погибли.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ было известно, что на борту находились украинские военные. Глава государства расценил эту ситуацию как преступление со стороны киевского режима.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что специальная комиссия установит, каким типом оружия боевики ВСУ поразили военный самолет. Он пообещал открытое расследование всех причин крушения борта.