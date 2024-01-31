Важное 31 января 2024, 12:47 Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтвердили РИА «Новости»: экспертиза нашла следы западной ракеты в обломках сбитого Ил-76 РИА «Новости»

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Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы противовоздушной обороны западного образца. Об этом свидетельствуют найденные среди обломков борта остатки поражающих элементов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства пояснил, что специалисты в ходе предварительной экспертизы обшивки сбитого транспортного самолета обнаружили остатки ракеты западного производства. О какой именно системе идет речь, представитель экстренных служб не сообщил.

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«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — заявил собеседник журналистов.

Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На его борту находились 65 украинских военных, предназначенных для обмена, а также шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил России. Все они погибли.

Минобороны заявило, что причиной крушения стала запущенная ВСУ ракета системы противовоздушной обороны. Это заявление подтвердили данные черных ящиков, из которых эксперты сделали выводы, что Ил-76 подвергся внешнему воздействию.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское командование знало о предстоящем обмене, но по какой-то причине решило нанести удар по самолету со своими военными. Глава государства подчеркнул, что это стало еще одним преступлением на счету киевского режима.