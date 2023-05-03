Эксклюзив 03 мая 2023, 22:59 Колесо от беспилотника нашли в Коломне Источник «360»: в Коломне на месте падения беспилотника нашли колесо

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Колесо от беспилотного летательного аппарата нашли на месте крушения БПЛА в Коломне. Кадры с места появились в распоряжении «360».

На месте работали правоохранители, спецслужбы и саперы. В ходе поисковых работ обнаружили колесо от беспилотника. Из-за удара в лесном массиве образовалась небольшая воронка. Судя по кадрам, шину сорвало с дрона. Остальные останки БПЛА специалисты увезли с места крушения.

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Беспилотник рухнул в Коломне днем 3 мая. Информации о пострадавших не поступало. В тот же день несколько дронов заметили в самой Москве. В ночное время два БПЛА атаковали Кремль. Это происшествие расценили как теракт. Также в Кремле атаку назвали и попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина. Сам глава государства в момент прилета находился в своей резиденции в Подмосковье.

Вечером 3 мая в центре Москвы также заметили в небе над городом беспилотник. Дрон зафиксировали в районе улицы Большая Полянка.

Власти Подмосковья ввели запрет на полеты беспилотников. Теперь владельцы дронов не смогут получить разрешения на полеты БПЛА на территории региона.