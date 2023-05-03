Эксклюзив 03 мая 2023, 19:23 Появились кадры с места падения беспилотника в Коломне Видео с места падения беспилотника появились в распоряжении «360»

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В Коломне рухнул беспилотник. Кадры с места падения дрона появились в распоряжении «360».

Судя по видео, беспилотный летательный аппарат приземлился в лесном массиве. На место происшествия выехали правоохранители и спецслужбы. Специалисты приступили к обследованию территории. Спустя время на место падения беспилотника также прибыла бригада саперов.

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Информация о рухнувшем дроне в Коломне появилась днем в среду, 3 мая. В последнее время на территории Москвы и области стали часто замечать БПЛА.

В ночь на 3 мая два беспилотника совершили атаку на Кремль. Горожане даже слышали звуки взрывов в центре столицы. Информации о пострадавших не поступало.

Кремль назвал подобную атаку терактом и попыткой покушения на президента России Владимира Путина, который в момент происшествия находился в своей подмосковной резиденции. После череды прилетов БПЛА в Московской области ввели запрет на полеты дронов. Согласно решению оперштаба региона, владиельцы беспилотников не смогут получить разрешения на полеты аппаратов на территории Подмосковья.