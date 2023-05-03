Важное 03 мая 2023, 16:21 Беспилотник упал в Коломне — СМИ Telegram-канал «112»: в Коломне упал беспилотник

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В Коломне упал беспилотник, сообщил Telegram-канал «112». Официальных данных пока нет.

По информации канала, то, что осталось от летательного аппарата, обнаружили в лесном массиве. Там находились обломки крыла и двигатель. Образовалась небольшая воронка. На место выехали экстренные службы.

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В ночь на 3 мая спецслужбы нейтрализовали два беспилотника, с помощью которых пытались атаковать на Кремль. Местные жители слышали звуки взрывов в центре Москвы. Никто не пострадал. В Кремле случившееся расценили как теракт и попытку покушения на президента Владимира Путина. Сам он в это время был в своей подмосковной резиденции.

Атаки с беспилотников и диверсии в российских городах — по сути, часть плана контрнаступления ВСУ, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он указал также на «высочайшую активность» авиации противника на фронте. По мнению Пригожина, контрнаступление может перейти в активную фазу уже на днях.