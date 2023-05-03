Москва 03 мая 2023, 19:23 Очередной беспилотник заметили в центре Москвы Жители Москвы заметили беспилотник на улице Большая Полянка в центре Москвы Annie Spratt / Unsplash

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Жители центральной части Москвы заметили в небе над городом беспилотник, сообщил Telegram-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». Аппарат попал в объективы камер на улице Большая Полянка.

Издание опубликовало видеозапись с медленно летящим объектом. Его заметили в небе над столицей в 17:38. Спустя некоторое время Telegram-канал сообщил, что жители района заметили дым, поднимающийся над центральной частью Москвы.

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В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль с использованием двух дронов, рассказали в пресс-службе президента России. Там уточнили, что БПЛА удалось нейтрализовать благодаря действиям военных и сотрудников спецслужб, никто при этом не пострадал. Момент атаки попал на видео.

Владимир Путин в это время находился в резиденции в Ново-Огареве, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что график работы главы государства не изменится.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о запрете использования беспилотников в Москве. Власти отметили, что для аппаратов, которые обеспечивают государственные нужды, сделают исключение.