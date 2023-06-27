Происшествия 27 июня 2023, 10:20 Киевский режим на фоне провала контрнаступления начал обдумывать диверсию на ЗАЭС Председатель движения Рогов: Украина подготовила несколько сценариев провокации на ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов запланировали диверсию на Запорожской АЭС. Они продумали несколько сценариев, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции», — сказал он.

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Новую диверсию он назвал продолжением череды других громких атак — на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Каховской ГЭС и аммиакопроводе Тольятти — Одесса. Владимир Рогов предупредил, что киевский режим устроит теракт, нанесет ракетный удар или попытается форсировать Днепр и захватить ЗАЭС. По его информации, это сделают до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Подготовкой и согласованием с Западом занялись Владимир Зеленский и Кирилл Буданов.

Собеседник агентства сказал, что на контролируемой территории уже начали распространять информацию, что российские военные якобы заминировали ЗАЭС. Украинские войска перегруппировались и подготовились к новому этапу наступления. Владимир Рогов связал с этим недавний приезд Владимира Зеленского к линии соприкосновения.