Мир 21 июня 2023, 17:03 Появились новые кадры повреждений «Северных потоков» Немецкий телеканал RTL: «Северный поток-2» могли подорвать небольшой взрывчаткой

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«Северный поток — 2» могли подорвать небольшой взрывчаткой. Он пострадал от диверсии гораздо меньше, чем первый «Северный поток». Об этом сообщил немецкий телеканал RTL, который снял разрушения ниток трубопроводов с помощью дрона.

«Поразительно — нет никаких серьезных следов взрыва, даже валяющихся частей. Трубопровод относительно аккуратно разорван на части», — отметил RTL.

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Судя по опубликованным телеканалом кадрам, «Северный поток — 2» действительно получил меньше повреждений, чем первый газопровод. По данным журналистов, в нитях «Северного потока» из-за взрыва образовалась брешь длиной порядка 250 метров. А обломки газопровода разлетелись по дну на достаточно большом диаметре.

Авторы издания Politico назвали главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного руководителем подготовкой операции по диверсиям на «Северных потоках». Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в штаб учений на земле Шлезвиг-Гольштейн в ФРГ не стал комментировать возможное участие киевского режима в подрывах газопроводов.