Мир 13 июня 2023, 10:35 Страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают нарастить военную помощь Украине Генсек Столтенберг: страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают усилить помощь Украине piqsels

Читать 360tv в

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе страны-участники пообещают нарастить военную помощь Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью каналу PBC. По его словам, это самое важное, что произойдет на мероприятии.

«Я абсолютно уверен, что наши союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают ее сохранить и усилить», — подчеркнул Столтенберг.

Реклама

Он добавил, что альянс подтвердит готовность поддерживать эту страну «столько, сколько потребуется». Кроме того, по его словам, страны НАТО намерены согласовать программу обеспечения перехода ВСУ к «современным стандартам и доктринам Североатлантического альянса». Это приблизит Украину к членству в НАТО, считает Столтенберг.

Саммит в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. Как ранее заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, НАТО предоставит Украине «мощный пакет» политической и практической поддержки.