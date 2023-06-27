Спецоперация 27 июня 2023, 08:00 Поездку Зеленского на несуществующее Бердянское направление назвали пиар-ходом Председатель движения Рогов назвал поездку Зеленского на линию соприкосновения пиар-ходом Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что побывал на передовых позициях своих войск на Бердянском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал ТАСС, что такого направления не существует, а визит украинского лидера стал пиар-акцией.

Он объяснил, что указанное Владимиром Зеленским направление не могло быть Бердянским, потому что позиции Вооруженных сил Украины слишком далеко от этого города — на расстоянии более 100 километров.

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По мнению председателя движения, поездка президента к месту расположения третьего батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого 26 июня стала акцией для внутренней публики и западных партнеров в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

«Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара», — сказал Владимир Рогов.

Председатель движения сообщил также, что украинские войска перебросили свои стратегические резервы к Гуляйполю и, вероятно, начали подготовку ко второй фазе контрнаступления.