В ночь на 6 июня ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Последствия, по словам экспертов и глав регионов, не фатальные, но это может повлечь за собой череду серьезных проблем. С какими трудностями столкнулось население около пострадавшей электростанции и какой план преследовали ВСУ — в материале «360».

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Обстрел Каховской ГЭС

Каховская ГЭС: ночное разрушение 6 июня

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил РИА «Новости», что около двух часов ночи ГЭС несколько раз атаковали.

«Разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил он.

Последствия разрушения верхней части Каховской ГЭС / РИА «Новости»

Опасный уровень воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки днем поднялся до 12 метров, сейчас город затоплен.

На территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС, идет эвакуация жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне затопления. МЧС России направило спасателей и технику.

В Новую Каховку, Алешки и Голую Пристань прибыли более 50 автобусов для местных: их вывезут в безопасные районы. В Геническе и Скадовске создали пункты временного размещения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что постпред России при ООН Василий Небензя еще 21 октября 2022 года направил генсеку организации письмо, в котором сообщил о планах украинского режима по разрушению Каховской ГЭС.

«Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?» — задалась вопросом Захарова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.