06 июня 2023, 16:59
Отвлекающий маневр. Для чего ВСУ разрушили Каховскую ГЭС
Военный эксперт Джерелиевский: разрушение Каховской ГЭС — не основное направление удара
В ночь на 6 июня ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Последствия, по словам экспертов и глав регионов, не фатальные, но это может повлечь за собой череду серьезных проблем. С какими трудностями столкнулось население около пострадавшей электростанции и какой план преследовали ВСУ — в материале «360».
Обстрел Каховской ГЭС
Каховская ГЭС: ночное разрушение 6 июня
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил РИА «Новости», что около двух часов ночи ГЭС несколько раз атаковали.
«Разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил он.
Опасный уровень воды в Каховском водохранилище
Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки днем поднялся до 12 метров, сейчас город затоплен.
На территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС, идет эвакуация жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне затопления. МЧС России направило спасателей и технику.
В Новую Каховку, Алешки и Голую Пристань прибыли более 50 автобусов для местных: их вывезут в безопасные районы. В Геническе и Скадовске создали пункты временного размещения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что постпред России при ООН Василий Небензя еще 21 октября 2022 года направил генсеку организации письмо, в котором сообщил о планах украинского режима по разрушению Каховской ГЭС.
«Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?» — задалась вопросом Захарова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Борис Джерелиевский, военный эксперт
Что будет с водоснабжением Крыма
Будут определенные сложности с водоснабжением Республики Крым, так как вода в основном поступала из Каховского водохранилища.
Есть опасения, что прекратится подача воды, и Северо-Крымский канал обмелеет.
С другой стороны, думаю, власти незамедлительно займутся этим вопросом и примут все соответствующие меры для восстановления водоснабжения полуострова водой из реки Днепр.
Это потребует определенного времени, но сейчас запасы еще не находятся в чрезвычайной отметке.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что все водохранилища заполнены на 80%. Жажда Крыму сейчас точно не грозит.
Кроме того, мы помним, что эти восемь лет полуостров был в состоянии водной блокады. Вопрос решали, но в общем и целом ситуация очень неприятная, не фатальная.
Эвакуация населения около Каховской ГЭС
Режим ЧС вводят сейчас в основном на левобережье, которое под контролем России. Многие поселки находятся под серьезной угрозой потопления.
Левый берег более низкий и низменный, чем правый. Хотя там тоже есть потопления — в районе Херсона и других населенных пунктов.
Каховскую ГЭС могли разрушить еще осенью
Подобных действий ожидали с прошлой осени. Это была одна из причин, по которой ВС России были вынуждены оставить Херсон.
У нацистов еще есть надежда, что таким образом они смоют наши оборонительные рубежи и минные поля, которые были выставлены на побережье.
Думаю, такой вариант предусмотрен, и у военных сил есть дублирующие рубежи обороны на более возвышенных местах.
Угроза Запорожской АЭС
Для Запорожской атомной электростанции, как сообщается, критической проблемы на данный момент нет. Пруды, которые используют для охлаждения реакторов, заполнены водой. И на какое-то определенное время ее должно хватить.
Я не специалист в ядерной сфере, но думаю, что придется заглушить реактор и выводить станцию из оборота. Вокруг станции возникает слишком много угроз, так что это будет верным решением.
Цели разрушения Каховской ГЭС
Это элементом нацистского наступления, по всей вероятности, будут предприняты попытки форсировать обмелевшее, превратившееся в лиман, водохранилище.
Не думаю, что разрушение ГЭС — основное направление удара. Скорее всего, задача ВСУ — отвлечь российские военные силы с Запорожского направления.
Предполагаю, что наше военное руководство в курсе всех этих намерений и соответствующие меры по предотвращению угроз этого направления уже рассматривают и оперативно взяли в работу.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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Каховская ГЭС
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