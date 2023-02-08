Эксклюзив 08 февраля 2023, 01:24 «Я мог тоже погибнуть». Житель Ефремова рассказал, как успел покинуть дом до взрыва Житель Ефремова рассказал, как звонок доктора спас его от смерти при взрыве дома РИА «Новости»

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Знакомый одной из погибших при взрыве бытового газа в Ефремове Тульской области рассказал «360», как случайность помогла ему избежать участи пяти погибших. Мужчина покинул дом за час до взрыва .

Молодой человек рассказал «360», что 7 февраля вечером был у своей знакомой в квартире на улице Химиков. Хозяйку квартиры он знал очень хорошо.

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«До взрыва час назад я у нее был, ничего не предвещало, все было хорошо. <…> Я ее последний живой видел до взрыва», — сообщил собеседник агентства.

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Я мог тоже погибнуть. Доктор мне отписался и сказал что я могу прийти раньше. Я и пошел от нее.

Взрыв в пятиэтажном панельном доме в городе Ефремов Тульской области произошел вечером 7 февраля. Взорвался бытовой газ в квартире на четвертом этаже в первом подъезде, в результате чего обрушилась часть дома. Пятерых человек удалось вытащить из-под завалов, четверо погибли сразу. Позже спасатели извлекли из-под обломков тело пятого погибшего.

Власти Тульской области ввели в регионе режим ЧС. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве окажут материальную поддержку.