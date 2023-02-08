08 февраля 2023, 01:24
«Я мог тоже погибнуть». Житель Ефремова рассказал, как успел покинуть дом до взрыва
Житель Ефремова рассказал, как звонок доктора спас его от смерти при взрыве дома
Знакомый одной из погибших при взрыве бытового газа в Ефремове Тульской области рассказал «360», как случайность помогла ему избежать участи пяти погибших. Мужчина покинул дом за час до взрыва .
Молодой человек рассказал «360», что 7 февраля вечером был у своей знакомой в квартире на улице Химиков. Хозяйку квартиры он знал очень хорошо.
Реклама
«До взрыва час назад я у нее был, ничего не предвещало, все было хорошо. <…> Я ее последний живой видел до взрыва», — сообщил собеседник агентства.
Реклама
Я мог тоже погибнуть. Доктор мне отписался и сказал что я могу прийти раньше. Я и пошел от нее.
Взрыв в пятиэтажном панельном доме в городе Ефремов Тульской области произошел вечером 7 февраля. Взорвался бытовой газ в квартире на четвертом этаже в первом подъезде, в результате чего обрушилась часть дома. Пятерых человек удалось вытащить из-под завалов, четверо погибли сразу. Позже спасатели извлекли из-под обломков тело пятого погибшего.
Власти Тульской области ввели в регионе режим ЧС. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве окажут материальную поддержку.
Взрывы
Реклама
Реклама