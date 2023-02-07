Происшествия 07 февраля 2023, 21:25 Число жертв после взрыва газа в Ефремове выросло до 5 МЧС: тело пятого погибшего при взрыве в Ефремове извлекли из-под завалов Пресс-служба МЧС

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Спасатели извлекли из-под обломков тело пятого погибшего при обрушении подъезда жилого дома в городе Ефремове Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Достали тело еще одного погибшего. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что также три человека ранены. Среди них — один ребенок. Он находится в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших направили в районную больницу. По словам медиков, их жизням ничто не угрожает.

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Часть многоэтажки в Ефремове обрушилась в результате взрыва бытового газа вечером 7 февраля. Повреждены восемь квартир. В городе развернули два пункта временного размещения граждан.

Губернатор Алексей Дюмин пообещал, что семьям погибших и пострадавшим окажут материальную поддержку. Также помогут тем, кто потерял жилье в результате ЧС. Размер и сроки выплат пока не называются.