Происшествия 07 февраля 2023, 18:05 Часть дома в Тульской области обрушилась в результате взрыва бытового газа СК России по Тульской области взял под контроль обрушение части дома в Ефремове Telegram

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В Ефремове Тульской области обрушилась часть многоквартирного дома в результате взрыва бытового газа. Об этом информировала пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокурор области на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что на месте работают службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцов дома эвакуировали, местные власти организовали для них пункт временного размещения.

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К месту происшествия выехали следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты.

Координировать работу следственной группы будет лично руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов, сообщили в пресс-службе регионального СК.