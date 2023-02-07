Происшествия 07 февраля 2023, 20:10 Семьям погибших при взрыве газа в Ефремове пообещали материальную поддержку Власти Тульской области: семьям погибших при взрыве газа в Ефремове помогут материально РИА «Новости»

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Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в панельной пятиэтажке в Ефремове, окажут материальную поддержку. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы правительства Тульской области. Их процитировало РИА «Новости».

Поручение отдал губернатор Алексей Дюмин.

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Также он распорядился создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации после взрыва газа.

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«Сейчас главная задача — оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — сказал Дюмин.

Также он рассказал, что всех жильцов разрушенного дома поселят в пунктах временного размещения. Там пострадавшим раздадут питание и теплые вещи, а также окажут медико-психологическую помощь.

«Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка», — добавил Дюмин.

Размер и срок раздачи выплат глава Тульской области пока не обозначил.

По последним официальным данным, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека. Среди них — 34 ребенка.