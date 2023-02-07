07 февраля 2023, 20:10
Семьям погибших при взрыве газа в Ефремове пообещали материальную поддержку
Власти Тульской области: семьям погибших при взрыве газа в Ефремове помогут материально
Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в панельной пятиэтажке в Ефремове, окажут материальную поддержку. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы правительства Тульской области. Их процитировало РИА «Новости».
Поручение отдал губернатор Алексей Дюмин.
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Также он распорядился создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации после взрыва газа.
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«Сейчас главная задача — оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — сказал Дюмин.
Также он рассказал, что всех жильцов разрушенного дома поселят в пунктах временного размещения. Там пострадавшим раздадут питание и теплые вещи, а также окажут медико-психологическую помощь.
«Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка», — добавил Дюмин.
Размер и срок раздачи выплат глава Тульской области пока не обозначил.
По последним официальным данным, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека. Среди них — 34 ребенка.
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