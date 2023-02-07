Важное 07 февраля 2023, 18:08 Четыре человека погибли при взрыве газа в Ефремове МЧС: 4 человека погибли при взрыве газа в Ефремове

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В результате взрыва газа в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, еще пятерых удалось спасти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, еще двое остаются под завалами.

Спасатели получили информацию о происшествии в жилом доме на улице Химиков в 16:46. Туда срочно направили все экстренные службы города. Выяснилось, что в результате взрыва газовоздушной смеси обрушился подъезд пятиэтажного жилого газифицированного дома. Спасатели приступили к разбору завалов и поисковым работам. К ним привлекли 42 человека и 12 единиц техники.

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Жильцов дома эвакуировали, для них открыли пункт временного размещения.

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На место взрыва выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).