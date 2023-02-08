Происшествия 08 февраля 2023, 00:00 Режим ЧС ввели в Ефремове после взрыва газа в жилом доме Глава мэрии Ефремова Балтабаев сообщил о введении режима ЧС из-за взрыва газа в жилом доме РИА «Новости»

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В Ефремове Тульской области после обрушения подъезда жилого дома из-за взрыва бытового газа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Сергея Балтабаева.

«С нашей стороны объявлено ЧС со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь», — сказал он.

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Балтабаев уточнил, что режим чрезвычайной ситуации ввели на муниципальном уровне.

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Обрушение подъезда из-за взрыва газа произошло вечером 7 февраля. Восемь квартир получили повреждения. Сначала стало известно о четырех погибших. Спустя время спасатели извлекли из-под завалов тело пятой жертвы. Пострадали три человека, из них — один ребенок. Его в состоянии средней тяжести вместе с другими ранеными госпитализировали. Угрозы их жизням нет.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную поддержку. Также помощь окажут тем, кто в результате происшествия потерял жилье. В Ефремове уже открыли два пункта временного размещения людей.