Происшествия 10 февраля 2024, 21:00 Искореженный Ми-8 после падения в озеро Карелии сняли на видео СК: тела всех членов экипажа рухнувшего в Онежское озеро вертолета Ми-8 нашли

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Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Карелии, подняли со дна Онежского озера. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что тела всех членов экипажа нашли.

«Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», — уточнили в СК.

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Следователи назначили судебные медицинские и летно-технические экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России упал на лед Онежского озера и утонул вместе с тремя членами экипажа. Судно доставляло спортсменов на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск, но потом пропало с радаров.

Обломки вертолета обнаружили пять дней назад в 11 километрах от берега. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. Почти 100 человек привлекали к поисковой операции.

По данным МЧС, вертолетом управляли опытные пилоты с тысячами часов налета. Причиной крушения могло стать обледенение. Но наиболее приоритетная версия — нарушение правил безопасности полетов.