Происшествия 10 февраля 2024, 20:10 Упавший вертолет Ми-8 в Карелии подняли со дна Онежского озера Рухнувший в Карелии вертолет Ми-8 вытащили из Онежского озера Freepik

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Вертолет Ми-8 МЧС России достали со дна Онежского озера в Карелии. Обломки воздушного судна не удавалось поднять на поверхность в течение пяти дней после крушения, сообщил сайт 78.ru.

По информации издания, следователи уже приступили к первичному осмотру обломков. Их положили на большие сани для транспортировки на берег.

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Обломки вертолета нашли 5 февраля в 11 километрах от берега озера. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. В тот же день спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа.

Доставив петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, вертолет отправился в Петрозаводск, чтобы заправиться, но разбился.