Важное 05 февраля 2024, 16:36 Спасатели нашли части рухнувшего вертолета Ми-8 на дне Онежского озера

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Специалисты обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Спасатели с помощью подводного робота нашли на дне водоема корпус затонувшего вертолета.

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«В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — рассказал Парфенчиков.

Он добавил, что на месте ЧП продолжаются поисковые работы. По словам главы Карелии, в операции задействовали 95 человек, 29 из которых являются водолазами.

Вертолет потерпел крушение 4 февраля неподалеку от села Деревянное. Обломки Ми-8 обнаружили в 11 километрах от берега Онежского озера на глубине до 50 метров. По данным МЧС, воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Последнее местоположение вертолета спасатели узнали с помощью биллинга телефона, проинформировал RT. Оперативные службы обнаружили последнее местоположение экипажа и передали координаты в МЧС.