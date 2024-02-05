Происшествия 05 февраля 2024, 10:39 Названа возможная причина катастрофы Ми-8 в Карелии Нарушение правил безопасности полетов могло привести к крушению Ми-8 в Карелии Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

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Крушение вертолета Ми-8 в Карелии могло произойти из-за нарушения правил безопасности полетов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов», — отметил собеседник.

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Крушение вертолета Ми-8 произошло вечером в воскресенье, 4 февраля. Воздушное судно Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России доставило людей на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск. Затем вертолет пропал с радаров. Предварительно известно, что Ми-8 потерпел крушение и ушел под лед Онежского озера. Обломки нашли на глубине примерно в 50 метров в 11 километрах от берега. Вертолетом управлял экипаж опытных пилотов. Предположительно, никто не выжил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Карелии. Специалистам предстоит осмотреть место происшествия. Следователи уже проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить детали катастрофы.