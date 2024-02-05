Происшествия 05 февраля 2024, 15:09 Почти 100 человек привлекли к поисковой операции на месте крушения Ми-8 в Карелии Глава Карелии Парфенчиков: 95 человек ведут поиски на месте крушения Ми-8

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На Онежском озере в Карелии продолжается поисковая операция. В ней задействовали 95 человек. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов. Обеспечили для них проживание и питание на базе спортивно-тренировочного лагеря в Деревянном», — подчеркнул он.

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Глава Карелии обещал информировать о ходе поисков. На месте крушения работают следователи. Спасатели готовятся к погружению в озеро. Специалисты укрепляют берега майны и готовят технику. На место также прибыли группа сил и средств от РСЧС и МЧС России.

По факту крушения Ми-8 в Карелии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло к гибели людей. Следственный комитет России уточнил, что рассмотрит все версии катастрофы.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение вечером 4 февраля в районе Онежского озера. Обломки обнаружили в 11 километрах от берега на глубине. Вертолетом управлял экипаж опытных пилотов, предположительно, все трое находившихся на борту погибли. Однако их тела пока не нашли.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на экстренные службы, предварительно, причиной крушения вертолета Ми-8 могло стать обледенение.