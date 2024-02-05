Происшествия 05 февраля 2024, 01:57 Стали известны подробности полета пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 Shot: пропавший в Карелии вертолет Ми-8 совершал полет в непогоду РИА «Новости»

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Пропавший в Карелии вертолет Ми-8 доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, затем ушел на дозаправку, а потом пропал с радаров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вертолет МЧС доставил спасателей на соревнования «Русский лед — 2024», а потом ушел на дозаправку в Петрозаводск.

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Погодные условия были неблагоприятные — низкая облачность и слабая видимость, но полет разрешили. После вылета из Петрозаводска вертолет пропал с радаров. На борту находились три члена экипажа — командир воздушного суда, второй пилот и механик.

«Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 километрах от села Деревянное, куда сейчас выехали спасатели на снегоходах», — уточнил канал.

Поиск вертолета затруднен из-за непогоды и невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка.

Ранее в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли минимум пять человек. Еще два человека пропали без вести, в том числе ребенок.