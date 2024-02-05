05 февраля 2024, 01:57
Стали известны подробности полета пропавшего в Карелии вертолета Ми-8
Shot: пропавший в Карелии вертолет Ми-8 совершал полет в непогоду
Пропавший в Карелии вертолет Ми-8 доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, затем ушел на дозаправку, а потом пропал с радаров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Вертолет МЧС доставил спасателей на соревнования «Русский лед — 2024», а потом ушел на дозаправку в Петрозаводск.
Реклама
Погодные условия были неблагоприятные — низкая облачность и слабая видимость, но полет разрешили. После вылета из Петрозаводска вертолет пропал с радаров. На борту находились три члена экипажа — командир воздушного суда, второй пилот и механик.
«Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 километрах от села Деревянное, куда сейчас выехали спасатели на снегоходах», — уточнил канал.
Поиск вертолета затруднен из-за непогоды и невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка.
Ранее в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли минимум пять человек. Еще два человека пропали без вести, в том числе ребенок.
Вертолеты
Авиация
Спасатели
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама