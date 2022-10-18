Горевшую из-за падения Су-34 девятиэтажку в Ейске сняли на видео утром после пожара | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 09:13 Горевшую из-за падения Су-34 девятиэтажку в Ейске сняли на видео утром после пожара Появилось видео последствий пожара в многоэтажке в Ейске после падения самолета Су-34

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Многоэтажка в Ейске, горевшая накануне вечером после падения самолета Су-34, попала на видео. После пожара часть дома сверху донизу выглядит как декорация для фильма ужасов: обугленные почерневшие стены, дыры на месте окон, покосившиеся балконы.

При этом другая часть девятиэтажки смотрится нормально — видно, что ее огонь не затронул.

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Истребитель-бомбардировщик рухнул во дворе жилого дома вечером 17 октября. По информации Минобороны, самолет осуществлял учебно-тренировочный самолет, но когда он набирал высоту, один из двигателей загорелся. Пилоты успели катапультироваться.

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Пожар распространился на две тысячи квадратных метров. Погибли 13 человек, в том числе три ребенка, пострадали еще 19 — им по поручению президента Владимира Путина окажут всю необходимую помощь. Жертв катастрофы похоронят за счет властей Краснодарского края, их семьи получат по миллиону рублей.

Если эксперты выяснят, что девятиэтажку невозможно восстановить, ее жителям предоставят квартиры.