Власти Краснодарского края оплатят похороны погибших из-за крушения самолета в Ейске | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 08:37 Власти Краснодарского края оплатят похороны погибших из-за крушения самолета в Ейске Глава Ейского района Бублик сказал, что власти края оплатят похороны жертв крушения Су-34 РИА «Новости»

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Власти Ейского района и Краснодарского края оплатят похороны погибших из-за крушения самолета Су-34. Об этом рассказал глава городского управления Роман Бублик. Его слова процитировало местное издание «Кубань 24».

«Однозначно, будем людям помогать. Какая-то часть оплаты похорон будет за счет города и района, какая-то — за счет края», — сообщил он.

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Также Бублик рассказал о ситуации на месте крушения Су-34. По его словам, вокруг пострадавшей девятиэтажки выстроили оцепление. Само место падения самолета изучают саперы.

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Катастрофа в Ейске произошла вечером 17 октября. Самолет рухнул во двор жилого двора. В результате крушения Су-34 загорелась рядом стоящая девятиэтажка. По информации на 06:00 по московскому времени, число жертв происшествия увеличилось до 13 человек. Среди погибших — трое детей. Еще 19 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Сами пилоты смогли катапультироваться. Они сообщили представителям Минобороны, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время набора высоты.