Важное 05 апреля 2024, 08:06 Фото людей в камуфляже с украинским флагом нашли в телефоне террориста из «Крокуса» Следком России получил данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе» Unsplash

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Следователи получили данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе». В одном из устройств были фото людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов. Подозреваемые пытались уничтожить гаджеты, сообщили в пресс-службе Следкоме России.

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», — передали следователи.