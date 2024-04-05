05 апреля 2024, 08:06
Фото людей в камуфляже с украинским флагом нашли в телефоне террориста из «Крокуса»
Следком России получил данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Следователи получили данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе». В одном из устройств были фото людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов. Подозреваемые пытались уничтожить гаджеты, сообщили в пресс-службе Следкоме России.
«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», — передали следователи.
Фото
Гаджеты
Россия
Теракт в «Крокусе»
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