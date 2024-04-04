Криминал 04 апреля 2024, 16:02 ФСБ опубликовала видео задержания пособников теракта в «Крокусе» Двое задержанных признались в переводе денег на оружие для теракта в «Крокусе»

Читать 360tv в

Двое пособников теракта в «Крокус Сити Холле» признались, что переводили деньги на оружие. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанные также направляли средства на покупку транспортных средств, задействованных в террористическом акте. Еще один мужчина непосредственно участвовал в вербовке пособников и финансировании исполнителей преступления.

Реклама

ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске одного россиянина и двоих иностранцев, причастных к теракту в «Крокусе». Все они оказались выходцами из Центрально-Азиатского региона.

Президент Владимир Путин ранее назвал предполагаемую цель заказчиков теракта. По словам главы государства, организаторы хотели нанести ущерб единству России.