Важное 03 апреля 2024, 22:55 Шойгу заявил об украинском следе в организации теракта в «Крокусе» Шойгу: в деле о теракте в «Крокусе» имеется украинский след РИА «Новости»

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В деле об организации теракта в «Крокус Сити Холле» имеется украинский след, такие сведения есть у российской стороны. Об этом в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его слова привели в Telegram-канале ведомства.

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале, при этом настойчиво пытался убедить российского министра в непричастности Украины к его организации. Шойгу отметил, что начатое расследование доведут до конца, все виновные будут наказаны. Министр обороны заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в деле о теракте в «Крокус Сити Холле».

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«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов», — заявил Шойгу.

В разговоре с европейским коллегой Шойгу пригрозил проблемами Франции, если она отправит контингент на Украину.