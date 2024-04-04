Важное 04 апреля 2024, 15:35 Троих пособников теракта в «Крокусе» задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Задержанными оказались один россиянин и два иностранца.

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«Все — выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года», — уточнили в ФСБ.

Силовики установили, что два злоумышленника переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

Ранее в ФСБ сообщили, что один из задержанных в Дагестане боевиков отвез в Мытищи оружие для террористов, напавших на «Крокус». Правоохранители нашли в его доме 460 патронов и два автомата.