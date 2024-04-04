Важное 04 апреля 2024, 11:52 Лавров назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе» Лавров: очевидно, что в теракте в Подмосковье был украинский след Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В теракте в «Крокус Сити Холле», очевидно, есть украинский след. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола. Главу МИД процитировало РИА «Новости».

«Уже очевидно, что в теракте в „Крокусе“ не обошлось без украинского следа», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что причастность Украины ко многим другим терактам в России ни у кого не вызывает сомнений.

Ранее о том, что у РФ есть сведения об украинском следе в террористическом акте, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Шойгу добавил, что киевский режим предпринимает любые шаги только с одобрения западных кураторов. Он пообещал, что всех причастных накажут. Лекорню попытался убедить Шойгу, что Украина была ни при чем.

Переговоры состоялись по инициативе французской стороны. Глава Минобороны России выразил надежду на то, что за терактом не стоят спецслужбы Франции.