Власть 04 апреля 2024, 15:52 Путин рассказал, как Запад вынудил Россию защищаться Президент Путин: Россию вынудили защищать суверенитет и людей вооруженным путем РИА «Новости»

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Россию вынудили защищать свои интересы вооруженным путем. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

«Всем понятно, в каких условиях мы живем. Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет», — подчеркнул он.

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Успех страны в единстве ее многонационального общества, добавил глава государства. Россия — это уникальный пример межконфессионального, межрелигиозного, межэтнического согласия и единства. Кровавым терактом в Подмосковье недоброжелатели пытались подорвать российскую общность.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России уже ни у кого не вызывает сомнений. Однако, как отметил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов.