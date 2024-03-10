Происшествия 10 марта 2024, 07:52 Еще два беспилотника уничтожили над Белгородской областью Минобороны: ПВО уничтожила еще два БПЛА ВСУ в Белгородской области 10 марта

Читать 360tv в

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Белгородской области утром 10 марта. Об этом отчиталось Минобороны.

По данным ведомства, отразить очередную атаку ВСУ удалось около 06:40.

Реклама

За ночь средства ПВО также уничтожили над Белгородской областью два украинских дрона.

ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. Населенные пункты Белгородской области особенно часто попадали под удар 9 марта. Взрывное устройство сбросили на частное домовладение в селе Безымено, на хутор Мухин вначале тоже сбросили взрывчатку, а затем его дважды обстреляли. Днем на подлете к городу, в Грайворонском городском округе, сбили беспилотник ВСУ. По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. Еще один дрон самолетного типа над регионом уничтожили около 22:00. О последствиях не сообщалось.