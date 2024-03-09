Происшествия 09 марта 2024, 14:04 ВСУ дважды за день обстреляли белгородский хутор Мухин Гладков: ВСУ во второй раз обстреляли хутор Мухин в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики во второй раз за день обстреляли хутор Мухин Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Около 11:40 он сообщил, что населенный пункт атаковали с беспилотника — взрывное устройство обрушилось на жилой сектор. Пострадавших нет. В частном доме посекло фасад и разбило окна. Два часа спустя глава региона заявил о повторной атаке — в еще одном частном жилом доме осколками пробито крышу, также посекло легковой автомобиль. Никто не пострадал. Представители оперативных служб работают на местах.

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Утром 9 марта ВСУ сбросили дрон на село Безымено Грайворонского городского округа. В доме выбило окна, оказалась повреждена линия газоснабжения.

Ранее, 8 марта, украинские войска выпустили три дрона-камикадзе по окраине села Рождественка. Погибли два человека, один был тяжело ранен и находится в реанимации. Его прооперировали, угрозы жизни нет.