Важное 09 марта 2024, 11:01 Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом под Белгородом Гладков: после атаки ВСУ в селе Безымено повреждена линия газоснабжения

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Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Безымено Грайворонского городского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.

«От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения», — написал глава.

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На месте происшествия работают спецслужбы. Никто из жителей не пострадал.

Боевики ВСУ продолжают обстрелы российских территорий. В ночь на 9 марта отечественные системы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Один из дронов сбили над Белгородской областью.