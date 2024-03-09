09 марта 2024, 11:01
Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом под Белгородом
Гладков: после атаки ВСУ в селе Безымено повреждена линия газоснабжения
Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Безымено Грайворонского городского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.
«От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения», — написал глава.
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На месте происшествия работают спецслужбы. Никто из жителей не пострадал.
Боевики ВСУ продолжают обстрелы российских территорий. В ночь на 9 марта отечественные системы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Один из дронов сбили над Белгородской областью.
Беспилотники
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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